قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية تحفر أنفاقا جديدة، وتقوم بتأمين الحدود، وعمل محطات مياه وتحلية، بينما المغرضين يتحدثون عن قصر الرئاسة في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا، "والله لو فيه فساد أنا أول واحد هكشفه، هي كلمة قصر فعلا مستفزة الناس، ما البيت الأبيض في أمريكا مقر الحكم وأكبر قصر ومش بيقولوا عليه قصر، بس هو ده الواقع".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، "الإخوان حاولوا يعملوا دوشة عشان يقلبوا الدنيا وقت وفاة مرسي بس معرفوش، يقولوا أنت مش لوحدك وصفروا، ولا حد صفر ولا حد عمل حاجة، انتوا عاوزين الحكم غرفتين وصالة؟، ده مش مكان ينام فيه ده عشان يدير شؤون البلاد، وهو أصلا مش بتاع السيسي ده قصر لمصر".

وأوضح الإعلامي قائلا: "أنا مش عاوز حاجة من البلد ولا عاوز حاجة من السيسي، بس أنا عاوز أعيش في البلد دي من غير ما ننضرب على قفانا تاني، مش عاوز أموت زي الكلب بره زي الإخوان، عاوز أموت في بلدي كريم، السيسي ده يتوزن بالدهب، عبد الفتاح السيسي كان ممكن يسلمنا كلنا، ما رضيش يسلمنا، كان واقف بطولة وقاعد في القصر قدام خيرت الشاطر ومحمد مرسي وكان ممكن يخلصوا عليه بس هو طلع بطل وما باعش الناس، الراجل ده عاوز يعمل نهضة في البلد، وحضارة جديدة، الاقتصاد بتاعنا بيتحسن، الأرقام دي مش عندنا، الكلام ده من بره ومؤسسات دولية قالت كده".

وختم أديب تصريحاته قائلا، "لا أدعو أحدا للدفاع عن البلد، اللي بيحب البلد بيدافع عنها مش بقول لحد يعمل تويته ولا يعمل هاشتاج، أنا لما كتبت على الفيس بوك عندي كلمة حق في البلد لاقيت شغل إلكتروني إخواني عليا بشكل كبير، وألفاظ قذرة وواحد يقول هو انت هتقف جنب البلد ولا إيه، أه طبعا هقف جنب البلد.

وأضاف أديب: "بعدين بقى لو مش عاجبكم الرئيس، ابقوا نزلوا الزغلول الكبير اللي بتجهزوه بره في الانتخابات، ده بيحصل، أنا مش هقول أسماء، اتقوا الله في البلد".