يطرح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة للمرة الرابعة على التوالي، المسابقة المعمارية المفتوحة لاختيار أفضل الأفكار للمشاريع التي يمكن تنفيذها لتمثيل مصر في مسابقة بينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته الـ17، والتي يتم افتتاحها في أواخر مايو 2020، وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2020، في مدينة فينسيا بإيطاليا مرة كل عامين منذ العام 1980، وتحمل هذه الدورة فكرة تصميم وتنفيذ مشروع معماري يحقق موضوع المعرض لدورته وهي الـHow will we live together ?.

وأضاف رئيس الجهاز أنّ كراسة شروط المسابقة في صورتها النهائية متاحة عبر موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والتي تم الإعلان عنها في الصحف القومية، ويمكن للمتسابق الراغب في الاشتراك الاطلاع عليها وسداد مقابل الاشتراك بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يكون آخر موعد لتسليم المشروعات 1 ديسمبر 2019، وستعلن نتيجة المسابقة ويقام معرض الأعمال المشاركة في 19 ديسمبر من العام الحالي.

واوضح أنّ المشروع الفائز بمسابقة البينالي التي يطرحها الجهاز يمثل مصر في جناحها الدائم بالبينالي في فينسيا، ويكون رئيس فريق العمل لهذا المشروع هو قوميسير الجناح، وتمنح المشروعات الجادة المتميزة شهادات تقدير بناء على توصية لجنة التحكيم، وتلتزم وزارة الثقافة بتكاليف السفر لفينيسيا والإقامة الكاملة بحد أقصى 3 أفراد من فريق المشروع الفائز بمن فيهم القوميسير.

وجناح مصر في دورته السابقة اختير ضمن أفضل 10 أجنحة على مستوى المشروعات المقدمة للبينالي، ويعد معرض بينالي فينسيا للعمارة المعرض الأعرق على المستوى الدولي وأحد أهم المعارض التي تمثل العمارة المعاصرة الدولية بمشاركة العشرات من دول العالم، ويتردد على أجنحة المعرض أكثر من نصف مليون زائر، ويخصص لكل دولة جناح تعرض فيه أعمال فنانوها المشاركين، وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دولية للحاصلين عليها، وتعد مصر من أوائل الدول التي شاركت في بينالي فينسيا للفنون بشكل عام والعمارة بشكل خاص، إذ فازت مصر بالجائزة الكبرى "الأسد الذهبي" لأحسن جناح عام 1995.