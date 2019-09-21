أعلنت وزارة الداخلية، قبل قليل، مداهمة قوات من الأمن الوطني وكرا يؤوي عناصر جماعة حسم الإرهابية، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة، في منطقة المطرية، وذلك ستكمالاً لجهود الوزارة في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض مخططاتهم الساعية لزعزة الأمن والاستقرار.

وحال مداهمة القوات للوكر تم إطلاق نيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها، ما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن، وإصابة 2 من الضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأورية.

وبتفتيش الوكر عثر علي عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة.. وكذا سلاح R.B.G وعدد من القذائف له، وكميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل، وكذا سترة وقائية.