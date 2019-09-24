قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أقوى جيش في العالم، متمنيا ألا تضطر بلاده لاستخدام القوة.

وأضاف ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنقلها قناة "سكاي نيوز عربية"، أنّ بلاده تستغل طاقتها، وأنّها أقوى دولة لديها غاز طبيعي في العالم.

وتابع الرئيس الأمريكي أنّ الولايات المتحدة بدأت اتخاذ اجراءات حاسمة في التجارة، معربا عن أمله في تحقيق العدالة بالتجارة.

وأكد ترامب أنّه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لعقد اتفاقيات تجارية تعود بالفائدة على البلدين.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، للمرة السادسة على التوالي.

ووجود الرئيس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام له دلالات مستمدة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي التي تسلمها الرئيس في 10 فبراير 2019، وهي مهمة تضاعف المسؤولية التي يضطلع بها الرئيس تجاه قضايا القارة الأفريقية، والتي عبّر عنها أصدق تعبير خلال المشاركات الخمس السابقة.