قال المهندس أيمن لطفي يوسف، أحد رجال الأعمال المصريين المقيمين في أستراليا، إن ما يحدث في مصر إنجاز لم تشهده منذ سنوات، مؤكدا أنها خلال سنوات قليلة مقبلة ستصبح إحدى الوجهات الهامة الجاذبة للاستثمارات العالمية، لما تحتويه من فرص تحقق عائد كبير للمستثمرين المصريين والأجانب.

وأضاف في تصريحات لـ "الوطن"، خلال زيارته مدينة العلمين الجديدة مع وفد من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، على هامش مشاركتهم في مؤتمر "مصر تستطيع"، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم والازدهار في مصر، خاصة أنها تمضي بخطى ثابته نحو تحقيق هدف التنمية.