استقبلت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية اليوم، وفد هيئة تنشيط السياحة بإمارة دبي في زيارته الرسمية الأولى لمصر لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقال محمد عزت نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه جرى الاتفاق مع الجانب الإماراتي على التبادل السياحي بين البلدين، وخاصة أن هناك "عشق لعروس البحر الأبيض المتوسط من المواطنيين الإماراتيين"، كما ستتواصل الغرفة مع شركات الطيران الخاصة لتنظيم رحلات "شارتر" بين دبي وبرج العرب بأسعار مناسبة لتوجة للمواطن الأماراتي "ببكدج" كامل يتضمن الطيران والإقامة الفندقية.

وأوضح محمد عزت، في مؤتمر صحفي، أن اللقاء كان مثمر للغاية وتناول العديد من الموضوعات السياحية وكيفية تطوير وتنمية التبادل السياحي بين البلدين والتجهيز لإبرام عدة بروتوكولات تعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الغرفة قد عملت خلال الفترة الماضية جاهدة برئاسة على المناسترلي، على فتح أفق التعاون مع شركاء المهنة بالدول المجاورة، ومد جسور التواصل معهم كما حدث مع قبرص وقد أثمر هذا التعاون عن وصول أول رحلة بحرية خلال الأسبوع الماضي.

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى إن الوفد الإماراتي حضر برئاسة عبدا لله يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة بدبي و أحمد المري نائب رئيس الهيئة ورشا جنيدي مساعد مدير مشروع العمليات الدولية بحكومة دبي.

فيما كان في استقبال الوفد، بمقر الغرفة، كل من دكتور أسامة الخولي وكيل أول وزارة السياحة بالأسكندرية، ومحمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالأسكندرية، ومحمد يوسف عضو مجلس إدارة الغرفة، ومريم شنودة عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد شمس رئيس لجنة الفروع بالغرفة.