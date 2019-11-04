أخصائي نفسي: الروتين يحول العاملين لماكينات ولا يتخذوا قرارات صحيحة

قال الدكتور فادي صفوت، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن القطاعات الخاصة والعام ممن يتعاملون مع عدد كبير من المواطنين بشكل يومي يكونون بحاجة ماسه للعلاج النفسي: "بيحس إنه انطفى ومعندوش طاقة أو قدرة إنه يتعامل مع ناس تانية".

وأضاف "صفوت" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أن هؤلاء الأشخاص تتحول حياتهم إلى الروتينية بسبب مرور السنين ما يدفعهم للتحول إلى ماكينات ويفقدون القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، موضحا أن الشركات الكبرى تقوم بإخضاع موظفيها إلى تأهيل نفسي من فترة إلى أخرى حتى لا يفقدوا حياتهم واستقرارها وينجحوا في اتخاذ القرارت الصحيحة.

وأكد أن أغلب القطاعات ممن تتعامل مع المواطنين بشكل مكثف تكون مرتابتهم الشهرية غير مجدية؛ بخلاف عدم تنظيم جهة العمل لمسابقات مثل "الموظف المثالي" والتي من شأنها تدفع العاملين للتفوق والمنافسة.