أوقف جهاز الأمن الفدرالي الروسي أفراد خلية تمويل تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، يتمركزون بجمهورية داغستان الروسية، ويقومون بتمويل التنظيم بما لا يقل عن 10 ملايين روبل للمسلحين في سوريا، ذلك وفقاً ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وقال جهاز الأمن: "بناء على تعليمات رسل "داعش"، عكف أفراد الخلية على خلق منظومة مالية لرفد أنشطة منظمة إرهابية دولية، وجمعوا من أجلها ما لا يقل عن 10 ملايين روبل".

وتم اعتقال اثنين من أفراد هذه الجماعة الإجرامية قاما بتحويل الأموال إلى المسلحين في سوريا عبر أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية.

الجدير للذكر أن الأمن الفيدرالي الروسي كان قد أعلن في وقت سابق عن إحباط عملية تحويل أكثر من 6 ملايين روبل إلى تنظيم "داعش" في سوريا تم جمعها في تسعة كيانات روسية تحت ستار تخصيصها للأعمال الخيرية.