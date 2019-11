View this post on Instagram

الصوره دي انا فاكرها كويس وفاكر نظره السقا ليا وحزنه الشديد على صديق عمره اللي اتخطف من الدنيا أحمد السقا مش بس عشره عمر وفي بيتنا من واحنا عيال صغيره أحمد السقا جدع ورجوله ولو قولتله اي حاجه حرفيا هيقولك رقبتي ليك ده نموذج مش بيمثل أو بيعمل شو أحمد السقا اول واحد كان في العزا واخر واحد مشي من العزا #تسلم_يا_رجوله ربنا يرحمك يا حبيبي #طيب_الذكر