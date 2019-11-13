نشر عمر طلعت زكريا، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، صورة للفنان أحمد السقا في عزاء والده، ظهر فيها السقا حزينًا باكيًا على صديقه.

وعلق نجل الفنان الراحل على الصورة قائلًا: "الصورة دي أنا فاكرها كويس، وفاكر نظرة السقا ليا وحزنه الشديد على صديق عمره اللي اتخطف من الدنيا".

وأضاف: "أحمد السقا مش بس عِشرة عمر وفي بيتنا من وإحنا عيال صغيرة، أحمد السقا جدع ورجولة ولو قولتله أي حاجة حرفيا هيقولك رقبتي ليك، ده نموذج مش بيمثل أو بيعمل شو، أحمد السقا أول واحد كان في العزاء وآخر واحد مشي من العزاء".

وتوفي الفنان طلعت زكريا الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019، عن عمر ناهز 59 عامَا بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.