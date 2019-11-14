نظم مركز النيل للإعلام بمطروح، اليوم الخميس، ندوة حول التوعية من مخاطر الشبكة العنكبوتية وتأثيرها فى حياة الأسرة المصرية، وسبل حماية أبنائنا الطلاب من مخاطرها.

ونظمت الندوة بقاعة المؤتمرات بمركز النيل تحت إشراف مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز النيل للإعلام.

وحضر الندوة المقدم هيثم المستشار العسكرى لمحافظة مطروح، والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم وصافيناز أنور مدير مركز النيل وفدوى فخر الدين مدير المدرسة ومجلس الأمناء وسط حشد كبير من موجهى التربية الإجتماعية والصحافة المدرسية وهيئة التدريس وطالبات السيدة عائشة.

وقال النيلي أن الندوة تتناول قضية تهم الأسرة المصرية حول كيفية التعامل الأمن مع الشبكة العنكبوتية وسبل حماية أبنائنا الطلاب من مخاطرها، موضحا أن وسائل الاتصال الحديثة والممثلة فى الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" توفر المعلومات فى شتى حقول العلم والمعرفة.