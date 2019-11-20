أصيب 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق "القصير - مرسى علم"، وتم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقلهم لمستشفي القصير المركزي، لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة. .

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 10 على طريق القصير مرسى علم جنوب محافظة البحرالأحمر.على الفور تم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متباينة وتم نقلهم لمستشفي القصير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وصرح مصدر طبي بأن الاصابات المبدئية عبارة عن كدمات وإصابات سطحية وجروح َسجاحات متفرقة بالجسم وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل الفحوصات والأشعة لتشخيص باقي الحالات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وجار التحقيق.