بعد هزيمة الزمالك من مازيمبي.. أديب: إنتم "أوف" دايما مفيش "أون" خالص؟

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه الشديد من هزيمة نادي الزمالك أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون مقابل في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث قال: "أنا أعرف فريق أو نادي ممكن يبقى أوف داي، مش أوف على طول، مفيش أون خالص؟".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر": "عاوز أسأل سؤال، لما انتوا بتقولوا على ميتشو مدرب فاشل، وإنت معاك مدرب فاشل، مش بتغيره ليه، مستنيين لحد أمتى على مدرب فاشل زي ما بتقولوا، ليه التأخير ده في تغييره".

وتابع: "مستنيين نسمع الجملة اللي سمعتها 100 مرة، إن مدرب جديد ييجي متأخر ويقول أنا بجهز فريق جديد عشان ياخد الدوري السنة الجاية، المفروض ميبقاش ده مستوانا".

استهل الزمالك مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام مضيفه مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة في لومباتشي.