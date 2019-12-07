قال المهندس محمد عبد العاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، إنه جرى خلال العام المالي الحالي الانتهاء من تشغيل محطة الخيري الجديدة بتكلفة 250 مليون جنيه، وكذلك البدء في اختبارات تجارب التشغيل لمحطة فارسكور الجديدة ومحطة الدشودي الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من تجارب التشغيل لمحطة بني صالح الجديدة ببني سويف بقيمة 80 مليون جنيه، فضلاً عن إطلاق التيار الكهربائي لمحطتي المحسمة (1-2) بتكلفة 550 مليون جنيه وجاهزة للبدء تجارب التشغيل على الحمل الكامل.

وأضاف أنه تم إصدار أمر الاسناد لعملية انشاء محطة إسنا بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة اجمالية 210 مليون جنيه، علاوة على إصدار أمر الإسناد لتوريد وتركيب 50 محركا كهربائيا لمحطات المصلحة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة إجمالية 77 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من العمرات وأعمال الإحلال والتجديد والصيانة للوحدات والمحطات بتكلفة إجمالية نحو 30 مليون جنيه، حيث تم الاستلام الابتدائي للوحة الجهد المتوسط لمحطة مريوط 1، والاستلام الابتدائي للوحه الجهد المتوسط للوحة المغذية لمحطة 1 الصالحية، والانتهاء من تركيب محركين سوفت ستارتر بمحطة الإيراد القديمة والانتهاء من إحلال لوحة الجهد المتوسط لمحطة الشباب والاستلام الابتدائي لمحركات محطات (الرديسيه القديمة- اقليت القديمة- الرمادي – أم الريش) والانتهاء من إحلال لوحة الجهد المتوسط ١١ك.ف لمحطه ترعة الطلمبات بـ 8 خلايا.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق التيار الكهربائي وإدخال نواتج الإحلال إلى المخازن للاسفاده من الأجزاء الصالحه منها، والانتهاء من أعمال تجديد لوحات الجهد المنخفض لمحطة الملاك رقم 2 ، وإجراء عمرة لوحدة بمحطة الطابية القديمة تصرف 8 م3/ ث وتشغيلها بحالة جيدة.

وأكد أنه جارٍ تجهيز وحدة أخرى كما جرى نقل محولين مساعد 3.3 ك.ف. /400 ف من ورشة المحولات بالمحمودية إلى محطتي الدلنجات وتروجا، بعد إصلاحهما وتجهيزهما بورشه المحمودية، كذلك جرى نقل 3 مولدات قدرة 1.5 ميجا وات من الأقصر إلى محطات الخيري وشريشرا وجنوب بورسعيد للاستفادة منه عند الطوارئ ونقل مولد قدرة 0.5 ميجا وات لمحطة جنوب بورسعيد ومحول إلى أدكو صرف وتركيبه وتشغيله.

وفي إطار خطة المصلحة لإزالة التعديات والمحافظة على أملاك الدولة، جرى تنفيذ قرار الإزالة رقم 21 بتاريخ 3/7/2019 بمحطة 11 هندسة الحفير شهاب الدين ضد اثنين من مواطني قرية 11 بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقيامهم بتشوين رمال على مساحة قيراطان من أملاك الدوله بالمحطة.

كما جرى الانتهاء من أعمال فصل الحد لمحطة صرف بني صالح بنى سويف، وكذلك إزالة حالة تعد عبارة عن مبنى خرساني على حرم أرض محطة حلق الجمل وتم أرجاع الشيء لأصله، وكذلك إزالة التعدي على محطة حانوت بالمنصورة بالكامل، وإزالة التعديات بمحطة 11 واسترداد 3 أفدنة من أملاك المصلحة.

وفي إطار خطة الوزارة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا، وبناء على توجيهات الوزير جهزت المصلحة جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواءً كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعياً مع تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ، وكذا جميع المعدات والمهمات في وضع استعداد تام تحسباً لأي تحركات.

وجرى تحريك 4 وحدات طوارئ ديزل إلى قطاع قبلي للاستعداد لموسم الأمطار والسيول وجرى نقل محول قدرة 5 ميجا فولت امبيرو محول قدرة 3 ميجا فولت أمبير إلى محطة القلعة، إلى جانب التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن أي محطة والتواصل السريع حال وجود أعطال لسرعة إصلاحها.

كما جرى تركيب وحدة طوارئ ديزل تصرف ١م٣/ث ووحدة طوارئ ديزل تصرف ٢م٣/ث بمحطتي القلعة للسيطرة على ارتفاع المناسيب بالمنطقة، وكميات المياه الواردة إلى المحطة وتركيب وحدة طوارئ لاين شافت كهرباء تصرف 2 م3/ ث ووحدة هيدروفلو ديزل تصرف 2 م3/ ث إلى محطه صرف الطابية لمواجهة ارتفاع المناسيب.