أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية، لمدة أسبوع، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وكان المهندس سمير الخطيب، المرشح الأبرز الذى تم طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة وتشكيلها، أعلن الاعتذار عن عدم المضي قدماً في الترشح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التى من كان من المقرر أن تُجرى غدا في قصر بعبدا الجمهوري.

وتوجه عدد من المتظاهرين، اليوم، إلى محيط مجلس النواب وسط بيروت، بعد الدعوات التي أطلقت مساء السبت في لبنان من أجل النزول إلى الساحات للضغط على النواب بعد دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الاستشارات النيابية، لتشكل الحكومة الجديدة، واعتراضاً منهم على احتمال تسمية سمير الخطيب، الذي يعتبرونه امتداداً للسلطة السياسية الحاكمة.