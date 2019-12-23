أعلنت الشرطة اليونانية أن سيارة دبلوماسي تركي أحرقت صباح اليوم، في اليونان في إجواء توتر شديد بين تركيا واليونان، وهما بلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقالت الشرطة، بحسب "فرانس برس"، إن أحدا لم يصب في الحادث الذي وقع في مدينة سالونيكي شمال البلاد، موضحة أن سيارة الموظف في القنصلية التركية لم تكن تحمل لوحة دبلوماسية.

والتوتر شديد بين اليونان وتركيا حول عمليات التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، والاتفاق الذي أبرم نهاية الشهر الماضي بين ليبيا وتركيا ويسمح لأنقرة بتوسيع حدودها البحرية في شرق المتوسط حيث تم اكتشاف في السنوات الأخيرة حقول تحتوي على كميات كبيرة من المحروقات قرب قبرص.

وتستكشف سفن تركية النفط والغاز قبالة قبرص وهي مسألة أججت التوتر مع الاتحاد الأوروبي وقبرص عضو فيه، وتحتل تركيا الشطر الشمالي من الجزيرة.