انفجرت اليوم الاثنين، عربة مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي بسوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، سانا، أن الانفجار أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.