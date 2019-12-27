"صديق": 2020 انطلاقة القضاء على العشوائيات غير المخططة

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن رؤية مصر 2030 تستهدف تطوير حياة الإنسان، وليس مجرد إعطائهم وحدات سكنية، مؤكدا أن 2020 سيكون عام الانطلاق للقضاء على العشوائيات غير المخططة.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع "بشاير الخير 1 و2"، أنجز حوالي 3200 وحدة، و"بشائر الخير 3 و5" بـ25 ألف وحدة، والمشروعين تكلفتهما حوالي 7 مليارات جنيه، و"بشائر الخير 3" اقتربت من الانتهاء و"بشاير الخير5" سيكون منتهي خلال منتصف 2020.

وتابع: "نستطيع القول إنه جرى الانتهاء تماما من المناطق غير الآمنة في مصر"، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة يحتاجون للعمل بشكل مكثف من أجل تعديلها ورفع كفاءة الشبكات الخدمية لهذه المناطق.