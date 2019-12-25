صديق: مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة بحلول 2020

أعلن المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنّ مصر ستكون خالية من العشوائيات غير الآمنة بحلول 2020، موضحا أنّ عدد المناطق العشوائية غير الآمنة بلغ 357 منطقة، تم تطوير 201 منطقة بإجمالي 114 ألف وحدة سكنية، وجار تطوير 156 منطقة، وفي 30 يونيو 2019 انتهى الصندوق من تطوير 29 منطقة بتكلفة إجمالية 2.3 مليار جنيه في 16 محافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة حساب ختامي موازنة "وزارة البيئة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2018/2019".