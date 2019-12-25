صديق: مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة بحلول 2020

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استقرار أسعار مواد البناء.. و"الغرف": تراجع الدولار ووفرة المعروض السبب

استقرار أسعار مواد البناء.. و"الغرف": تراجع الدولار ووفرة المعروض السبب

الأزهر يشكر الرئيس لموافقته على إنشاء كوبري أمام كلية البنات

الأزهر يشكر الرئيس لموافقته على إنشاء كوبري أمام كلية البنات

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