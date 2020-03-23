خبير سلوك: على الأزواج استغلال هذه الفترة للتخلص من الخرس الزوجي

طالب الدكتور طارق إلياس خبير العلوم السلوكية، المواطنين، الاهتمام بالجانب المعنوي بشكل دائم، حتى لا يكون عرضة للإصابة بكثير من الأمراض وبينها كورونا: "عدم الاهتمام بالجانب المعنوي هيزود الضغط على أي حد أكتر".

وأضاف إلياس خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية DMC، أنّه يجب على الجميع التجديد في سلوكيات حياتهم حتى لا يصابوا بالملل جراء بقائهم لفترة طويلة في البيت: "لازم الناس يفتحوا صفحة جديدة مع نفسهم، وكان فيه ناس كتير الفترة الأخيرة بتعاني من ضغوطات العمل".

وتابع: "لازم الأزواج يتكلموا مع بعض ومع ولادهم، ويتخلصوا من الخرس الزوجي، والمفروض يبدأوا بالموضوعات الجدية وينزلوا بما هو أقل".

وأكد أنّ الشخص الذي يصاب بالممل بشكل سريع تتهدد علاقاته الأسرية والعملية: "النوعية دي بتكون مزعجة جدا للرجل والمرأة، وعلى الآباء ممارسة ألعاب الذكاء مع أبنائهم خلال تلك الفترة، لتقوية عقولهم وذكائهم، لازم نتعامل بذكاء ومينفعش حد يبقي في جزيرة منعزلة".

وزاد: "انتوا عندكم مهمة اعتبروا نفسكم مجندين حتى نعبر تلك الفترة شديدة الأهمية، ولو عدت هتحسب لهذه البلد أنّها وقفت موقف رجل واحد".