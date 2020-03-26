فيديو.. عمر كمال يغني "عود البطل" لشيما الحاج

نشرت شيما الحاج، فيديو لها على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مع مغني المهرجانات عمر كمال.

وغنى عمر كمال مقطعا من أغنية "عود البطل" لشيما، أثناء جلوسها بجواره.

وحققت أغنية "عود البطل"، نسب مشاهدات عالية، وتسببت في أزمة له مع نقابة المهن الموسيقية.

وأعلنت شيما الحاج، خطبتها في وقت سابق من أحد رجال الأعمال، الذي لم تعلن اسمه.