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فيديو.. عمر كمال يغني "عود البطل" لشيما الحاج

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:38 م | الخميس 26 مارس 2020
شيما الحاج

شيما الحاج

نشرت شيما الحاج، فيديو لها على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مع مغني المهرجانات عمر كمال.

وغنى عمر كمال مقطعا من أغنية "عود البطل" لشيما، أثناء جلوسها بجواره.

وحققت أغنية "عود البطل"، نسب مشاهدات عالية، وتسببت في أزمة له مع نقابة المهن الموسيقية.

وأعلنت شيما الحاج، خطبتها في وقت سابق من أحد رجال الأعمال، الذي لم تعلن اسمه.