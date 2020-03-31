محسن عادل: الدولة تعاملت بشفافية مع أزمة كورونا.. لم نكن رد فعل

قال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن الدول المصرية كانت تركز منذ بداية الأزمة على 3 أمور: شفافية كاملة في التعامل، واستباقية في القرار ولم ننتظر الفعل لنأخذ ضده رد الفعل، والسياج الحمائي للاقتصاد.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "ON E": "كنت عايز تعمل سياج حمائي كبير في الاقتصاد عشان تضمن إن الاقتصاد ميحصلش فيه توقف، ودا كان الهدف الأساسي في قرارات البنك المركزي سواء بضخ 100 مليار أو ضخ سيولة داخل البورصة أو الأسواق أو تأجيل القروض المتوسطة والصغيرة وقروض الشركات".

وتابع أن الدولة طرحت عددا من المباردات في الصناعة والزراعة والقطاعات المختلفة وكذلك تخفيض استخدام النقود "الكاش" في الأسواق وتشجيع الناس على استخدام التكنولوجيا، مشيرا إلى أن كل ذلك يخلق نوعا من الحياة الاقتصادية.

واستطرد: "المهم إنك حاولت قدر الإمكان إنك تستخدم اللي يمكن من خلالها إنك تغير استراتيجيتك على المدى القصير".