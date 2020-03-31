"سلامة" يحيل رئيس قرية الصعيدة في ببا للتحقيق لتدني مستوى النظافة

أحال الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، رئيس قرية بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الثلاثاء، إلى التحقيق، بسبب تدني مستوى النظافة في القرية، خلال زيارة مفاجئة مساء أمس لمركز ومدينة ببا.

وزار نائب محافظ بني سويف، مركز ببا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا واطمأن نائب المحافظ على غلق كافة المحال التي شملتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء، متجولا بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى التابعة لمركز ببا، حيث تم المرور على قرية كوم الصعايدة، وتم غلق مقهى بمدينة ببا، وشادر في قرية طرشوب، كذلك التحفظ على حفار و2 سيارة نقل ومكنسة هواء وماكينة رغاوي صابون، وماكينة شفط زيت، و2 اسطوانة أكسجين لحام، وعدد 44 كرسي، و17 كمبيوتر كامل، لعدم الالتزام بقرار الغلق.

رافق نائب المحافظ خلال جولته كلا من المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، والعميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا.