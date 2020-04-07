الصحة العالمية: نحتاج 6 ملايين ممرضة إضافية

أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنّ خدمات الصحة على ظهر الكوكب، في ظل تفشي وباء الفيروس التاجي، بحاجة لجذب 5.9 مليون ممرضة إضافية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت المنظمة إلى أنّه يوجد الآن ما يقرب من 28 مليون عامل تمريض في العالم.

كما سجل التقرير أنّ عدد الممرضات ارتفع في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016، بمقدار 4.7 مليون.

وشددت منظمة الصحة العالمية في ذات الوقت، على أنّ "نقص العاملين في التمريض في جميع أنحاء العالم لا يزال عند 5.9 مليون شخص".

ورأت المنطمة الدولية المعنية بالصحة أنّ هذا النقص أكثر حدة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط ​​والعديد من بلدان أمريكا اللاتينية.