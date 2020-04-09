فيديو.. مشاهد حزينة لنقل أطباء مستشفى دكرنس المصابين بـ كورونا

لم تمر إصابة عدد من أطباء مستشفى الصدر بمدينة دكرنس بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" دون توثيقٍ بمشهدٍ حزين ومأساوي، يخلد تضحيات القطاع الطبي وجيش مصر الأبيض في مواجهة الفيروس.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقاطع فيديو يظهر من خلالها نقل أطباء المستشفى المصابين بعربات الإسعاف إلى مستشفى العزل الصحي، مصحوبًا بتعليق: "تحية للجيش الأبيض.. إنتوا غاليين علينا".

ويظهر في تلك المقاطع أصوات بكاء دعوات المواطنين لهم بالشفاء العاجل والعودة مرة أخرى لعملهم، مصحوبة بأصوات سيارات الإسعاف.

وكان الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد بمحافظة الدقهلية، أعلن أن مستشفى صدر دكرنس سيغلق من صباح الخميس ولمدة 3 أيام لتعقيمه بعد إصابة 13 من العاملين به بفيروس كورونا.

إغلاق مستشفى الصدر في دكرنس بعد إصابة 13 طبيبا بـ كورونا

وأضاف رضوان، لـ"الوطن"، أن المستشفى البديل خلال تلك الفترة سيكون منية النصر، وذلك بعد ظهور نتائج تحاليل 13 من الطاقم الطبي إيجابية في دكرنس.

وكتب النائب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": بعد المتابعة المستمرة أمس واليوم مع الدكتور سعد مكي، وكيل الوزارة، وقيادات وزارة الصحة تم الاتفاق على غلق المستشفى ابتداء من صباح اليوم، وتحويل 16 حالة إيجابية إلى مستشفى تمى الأمديد للحجر الصحى، إضافة إلى 56 ظهرت نتيجتهم سلبية يُخيروا إما العزل في المنزل أو المدينة الجامعية بالمنصورة، أما باقى فريق الطاقم الطبى والإدارة والأمن 103 أفراد سيتم حجزهم بالمدينة الجامعية جامعة المنصورة ليكونوا هناك قيد الإشراف الطبى والتحاليل والعزل بعيدا عن الأسرة.

وذكر رضوان أن "وزيرة الصحة وافقت لنا وأرسلت سيارة محملة بكل المستلزمات والأدوية اللازمة وسنحتفظ بها فى مخازن المديرية حتى عودة المستشفى مرة أخرى للعمل خلال أيام إن شاء الله".

يذكر أن مصادر طبية أعلنت أمس إصابة طبيب بمستشفى صدر دكرنس بفيروس كورونا، إضافة إلى فني أشعة و3 ممرضات، وجرى نقلهم إلى مستشفى العزل، واستكملت صحة الدقهلية أخذ المسحات من الطاقم الطبي والتي أظهرت إيجابية بإصابة 13 بالأمس.