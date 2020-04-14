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نائب بريطاني يعلن إرسال مصر مساعدات طبية للمملكة المتحدة لمواجهة كورونا

هاندز: مستلزمات وقاية تأتي بعد العديد من المكالمات مع السفير المصري

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عبدالرحمن قناوي
08:26 ص | الثلاثاء 14 أبريل 2020
نائب بريطاني يعلن إرسال مصر مساعدات طبية للمملكة المتحدة لمواجهة كورونا

نائب بريطاني يعلن إرسال مصر مساعدات طبية للمملكة المتحدة لمواجهة كورونا

أكد جريج هاندز النائب في مجلس العموم البريطاني البريطاني، أن مصر بصدد إرسال شحنة كبيرة من المعدات والمستلزمات الطبية إلى المملكة المتحدة، لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتعاني بريطانيا في الوقت الحالي من انتشار فثيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت أكثر من 11 ألف وفاة بالفيروس، وقرابة الـ90 ألف إصابة، في آخر إحصائيات الفيروس في البلاد، كما أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ كورونا.

وقال هاندز، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أخبار جيدة بخصوص معدات ومستلزمات الوقاية الشخصية، تأتي بعد العديد من الاتصالات والمكالمات مع السفير المصري في المملكة المتحدة".

وأضاف النائب أن عددا ضخما من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومستلزمات الحماية والوقاية الشخصية في طريقها من مصر إلى بريطانيا، موجها الشكر لمصر بسبب تلك المساعدات.

وكانت مصر أرسلت مساعدات طبية لعدد من دول العالم، في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا، من بينها الصين وإيطاليا، واللتان سافرت إليهما الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

ويؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تقديم  المساعدات الطبية هو هدف إنساني للدول الصديقة، وإن كان رمزيا وذلك لتأكيد التضامن مع الأزمة التي تمر بها تلك الدول.