نائب بريطاني يعلن إرسال مصر مساعدات طبية للمملكة المتحدة لمواجهة كورونا

أكد جريج هاندز النائب في مجلس العموم البريطاني البريطاني، أن مصر بصدد إرسال شحنة كبيرة من المعدات والمستلزمات الطبية إلى المملكة المتحدة، لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتعاني بريطانيا في الوقت الحالي من انتشار فثيروس كورونا في البلاد، حيث سجلت أكثر من 11 ألف وفاة بالفيروس، وقرابة الـ90 ألف إصابة، في آخر إحصائيات الفيروس في البلاد، كما أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ كورونا.

وقال هاندز، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أخبار جيدة بخصوص معدات ومستلزمات الوقاية الشخصية، تأتي بعد العديد من الاتصالات والمكالمات مع السفير المصري في المملكة المتحدة".

Good PPE news - after a number of calls with the Egyptian Ambassador & lots of engagement by @GeoffreyDAdams and @UKinEgypt & @tradegovuk teams, a large number of medical gowns are on their way to the U.K. - thank you, Egypt! pic.twitter.com/f7YN6UcxAn