رئيس دار الأورمان: توزيع 185 ألف كرتونة و36 ألف كيلو لحم حتى الآن

كشف اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية دار الأورمان، عن حجم الأعمال التي قامت بها الجمعية، منذ 15 مارس، لدعم العمالة غير المنتظمة، والأسر الفقيرة.

وقال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الجمعية وزعت 186ألف كرتونة مواد غذائية، بالاضافة لـ36 ألف كيلو لحم، مشددًا على اتباع مندوبي الجمعية لكل الإجراءات الوقائية كاملة، وعم تجمع المواطنين حول التوزيع لتصل الكرتونة لكل مواطن في بيته.

وأوضح شعبان، أنه جرى توزيع هذه المواد في عدد كبير من القرى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به منظمات وجمعيات المجتمع المدني، لدعم المحتاجين في هذه الأزمة، التي تمر بها البلاد.

وأشار شعبان، إلى أنه من المستهدف توزيع 300 ألف كرتونة مواد غذائية، مناشدًا المواطنين الراغبين في أداء العمرة، بالتبرع بأموال العمرة لمساعدة الأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة.