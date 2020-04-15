خال "الحوفي": الشهيد من أسرة ميسورة ولو معندهوش وطنية كان ساب الشرطة

قال المستشار عبدالله مهنا، خال الشهيد محمد الحوفي، شهيد معركة الأميرية بالأمس إن الشهيد كان نموذجا رائعا للضابط الشجاع المقدام "هو من عيلة ميسورة جدا.. ولو معندهوش وطنية كافية وشجاعة هيقولك مفيش داعي للشغلانة دي.. هو بيشتغل الشغلانة دي عن حب وطالب الشهادة عن قناعة وقال لوالده قبل أسبوع من الحادث قال لأبوه مشروعي واستثماري إني أبقى شهيد وأملي أبقى مشروع شهيد ومكانش بيفكر لولاده كان باصص لآخرته".

وأضاف مهنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على شاشة "ten" أن الشهيد محمد الحوفي أصيب في ساقه في 2016 واجرى عملية جراحية وكمل في مسيرته، "ربنا يلهم أمه وأبوه الصبر والسلوان خصوصا وإن فقد الولد في سن كبير شئ جلل.. ولكن ربنا اختارهم للصبر".

وأوضح مهنا أن الشهيد لديه طفلتان وهما مريم، 7 أعوام، وخديجة حوالي 4 أعوام، موجها رسالة لزملاء محمد الحوفي: "محمد مماتش ناقص عمر محمد لو مكانش اشتغل في الشرطة كان هيموت النهاردة.. اشتغلوا بقلبكم ووجهوا العمل لله".