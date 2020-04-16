"إدارة المواقع الإلكترونية".. أول برنامح تدريبي عن بعد بجامعة بنها

بدأ مركز تنمية قدرات اعضاء هئية التدريس والقيادات بجامعة بنها أولى دوراته التدريبية الإجبارية عن بعد باستخدام تطبيق زووم، وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقال "السعيد" إن الدورات تأتي في إطار حرص جامعة بنها، لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا، وفي ضوء خطة الجامعة للتحول الرقمي وتطوير استراتيجيات التدريب والتعلم الذاتي.

وأشار إلى أن عقد الدورات باستخدام تطبيق زووم نظرا للظروف الاستثنائية التي تواجه البلاد لانتشار فيروس كورنا المستجد، وتأثير ذلك على أنشطة المؤسسات التعليمة.

من جانبه، أكد الجيزاوى أن برنامج إدارة المواقع الإلكترونية يهدف إلى تزويد المتدربين المعارف والمهارات اللازمة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في التعامل مع المنصات الإلكترونية المختلفة وتوظيفها في مجالات التعليم والتواصل مع الطلاب والبحث العلمي والنشر الدولي وخلق اتجاه إيجابي لدى هيئة التدريس لاستخدام والاستفادة من هذه المنصات الإلكترونية سواء التي توفرها الجامعة او المتوفرة على الإنترنت وتقدمها شركات عالمية وما لذلك من تأثير كبير على تصنيف الجامعة العالمي.

وأضاف الدكتورعلاء متولي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ان الدورات شارك فيها 25 متدرب من اعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن تطبيق التدريب عن بعد جاء تلبية لطلبات المتدربين والتيسير على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا.