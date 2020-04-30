ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على أحد المواطنين بالقليوبية

ضبطت قوات الأمن أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء على 200 ألف جنيه بزعم مساعدة العمالة غير المنتظمة في البلاد.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالقليوبية، بأن أحد الأشخاص حاصل على دبلوم فني بالسيدة زينب بالقاهرة، له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين وإنشائه كيانات "وهمية"، واستخراج سجلات تجارية لفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك والاتصال هاتفيا برؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الكبرى في البلاد مُنتحلا صفة موظف بإحدى الجهات بالدولة، ويطلب منهم التبرع لمساعدة المواطنين محدودي الدخل والعمالة غير المنتظمة والاستيلاء على 200 ألف جنيه، وضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.