مسؤولو حملة وقاية بهيئة الرعاية الصحية: نرفع وعي الشعب والطواقم الطبية

تحت شعار"وقاية"، أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، أولى فيديوهات حملتها الجديدة للتوعية بالإجراءات الوقائية، التي يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي، للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع شركة UMAMI للتعليم عن بعد.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنّها ستنشر سلسلة فيديوهات توعوية قصيرة، تحت عنوان "وقاية"، عبر صفحتها على فيس بوك، الخاصة بفرع الهيئة ببورسعيد، وصفحة "أومامي للتعليم الإلكتروني عن بعد"، لتوعية وتثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين، بوسائل الحماية الشخصية، وطرق استخدامها، والمعلومات الطبية والعلمية لكيفية لعمل حجر أو عزل منزلي، للحماية من مخاطر عدوي كورونا، وحرصا علي ذويهم من التعرض لمضاعفات كوفيد 19 المستجد.

الدكتورة إنجي غنيم، مدير وحدة الموارد البشرية في مشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، القائم على الحملة التوعوية، بدأت حديثها لـ"الوطن"، بأن الهدف من حملة وقاية هي توصيل التوعية اللازمة عن طرق الوقاية، وحماية الطواقم الطبية من العدوى، خلال تعاملهم مع مصابي فيروس كورونا الجديد، إلى جانب توعية الجمهور بطريقة مبسطة لتجنب العدوى بينهم.

فكرت إدارة الموارد البشرية في بداية الأزمة، في طريقة للحفاظ على الطواقم الطبية، من خلال بث كورسات أونلاين، لهم لتوعيتهم بطرق السلامة خلال التعامل مع مصابي كورونا، ولذلك تم الموافقة على مقترح شباب شركة UMAMI بشأن تدشين حملة توعية للشعب وللأطباء، داخل مستشفيات العزل، وبحسب قول مدير وحدة الموارد البشرية، بعد عرض نموذجين من مقاطع فيديو الحملة، تلقى فريق الرعاية الصحية رسائل إيجابية تشيد بالحملة وشكلها وقدرتها على توصيل المعلومة بشكل جذاب.

محتوى مقاطع الفيديو، المنقسم بين توعية للجمهور العام وتوعية للأطباء، للتعامل الأمثل مع مصابي فيروس كورونا لحمايتهم من العدوى، يشارك فيه فريق من أطباء مكافحة العدوى، ويتم مراجعته من إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة، وبحسب قول الدكتورة إنجي، مقاطع الفيديو الخاصة بالدعم النفسي، يشرف عليها أطباء أيضًا تابعين لوزارة الصحة والسكان.

مقاطع فيديو حملة "وقاية"، سيتم بثها عبر السوشيال ميديا من خلال الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية والصفحة الرسمية لشركة UMAMI المنفذة لفيديوهات الحملة ، باعتبار السوشيال ميديا هي الوسيلة الأكثر إتاحة في الوقت الحالي للجمهور كافة، بحسب قول الدكتورة رضوى أحمد، مدير وحدة التوعية والإعلام بإدارة مشروع التأمين الصحي الشامل.

تم الانتهاء من تصوير 5 حلقات من الحملة التوعوية، تم عرض البرومو وأول حلقتين فقط منها حتى الآن، وبحسب تصريحات الدكتورة رضوى لـ"الوطن" حلقات التوعية الخاصة بالقطاع الطبي مدتها أطول باعتبارها بديل أسهل عن الكورسات الطبية التي قد يحتاجها الأطباء في ظل أزمة الوباء الحالية، وسيتم بث حلقة جديدة بعد عيد الفطر مخصصة للدعم النفسي للجمهور وللطواقم الطبية.

المحتوى العلمي الخاص بالإجراءات الوقائية تم وضعه من خلال الاستعانة بدليل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وبحسب قول مدير وحدة التوعية والإعلام بإدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، حتى الآن البث مقتصر على السوشيال ميديا ولم يتم التخطيط إلى البث عبر أي قناة تلفزيونية حتى الآن.