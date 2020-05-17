"الغرف" تحذر من التكالب على السلع وارتفاع الأسعار قبل "حظر العيد"

أثارت قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فرض حظر تام يوميا من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحا، وتعليق المواصلات العامة، خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، ارتباكاً في مجتمع التجار.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرف القاهرة التجارية، لـ"الوطن" إن القرارات غير بحاجة إلى تفسير، ولا يمكن تطبيقها على تجار الجملة ممن يعتمد عليهم تجار التجزئة.

أضاف "النجيب" أن هذه القرارات في حاجة إلى توضيح، معرباً عن خوفه من لجوء المواطنين إلى التكالب على السلع وتخزينها، وبالتالي ارتفاع أسعارها قبل عيد الفطر، خاصة أن الأسواق قد شهدت استقراراً في عدد كبير من السلع الفترة الأخيرة، نتيجة وفرة المعروض والركود.

من جهته، قال حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، إن "الغرف" بصدد عمل دراسة للسوق خلال هذه الفترة، لتوضيح الخسائر التي ستصيب القطاع التجاري جراء هذه القرارات، إلا أنه يؤيدها في ظل خطورة الوضع الحالي، مؤكداً أن حركة الشراء سترتفع خلال 4 أيام قبل عيد الفطر، لتخزين السلع.