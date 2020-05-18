نائب عن إلقاء مولوتوف على كنيسة بالإسكندرية: أعمال صبيانية

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ ما أعلنه القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من القبض على شخص ألقى زجاجة مولوتوف على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بغبريال شرق الإسكندرية، دون إصابات أو تأثيرات على مبنى الكنيسة، في واقعة سجلتها كاميرات المراقبة التابعة للكنيسة الواقعة بالتفصيل، دليل قاطع على إفلاس الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

ووجّه عامر، في بيان عنه، تحية للأجهزة الأمنية على نجاحها فى سرعة القبض على مرتكب الواقعة، مشيدا بالإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الكنائس، خاصة وجود الكاميرات.

وأكد أنّ الحادث يؤكد أنّ الإرهابيين في الرمق الأخير، وأصبحوا يستأجرون المغيبين فكريا للقيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي لا يمكن وصفها سوى بأنها أعمال صبيانية.