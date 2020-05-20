برنامج رمضاني يقدمه 3 أشقاء أطفال: والله بعودة

يتمتعون بثباتٍ شديد، وجوههم مشرقة، ابتساماتهم بشوشة، صوتهم رخيم، ونطقهم لحروف القرآن الكريم صحيح، تجمعت هذه الصفات فى 3 أشقاء، لتقديم برنامج دينى على «فيس بوك» خلال شهر رمضان، باسم «خواطر تربوية»، بهدف تعليم بعض الأحاديث الشريفة والآيات القرآنية، والنطق الصحيح لآيات القرآن.

أنس وعيسى وأحمد الفرماوى، 3 أشقاء أعمارهم على الترتيب 7، 10، 13 عاماً، شقوا طريقهم إلى نشر القيم الدينية الصحيحة، وتقديم الأحاديث الشريفة والمعلومات الدينية بطريقة مبسطة تناسب أقرانهم الصغار من خلال برنامج إلكترونى: «اللى ساعدنا فى تشكيل فكرنا وبيشرح لنا المعلومات وبيقرا لنا دايماً القرآن الأستاذة مها القلماوى، معلمة الدين بتاعتى أنا وإخواتى، أى حاجة محتاجين نعرفها بنرجع ليها هى وبابا، لأنه هو كمان له دور كبير فى إنه يفهمنا الدين من غير تشدد أو تعصب وخلانا نحبه»، كلمات «أحمد»، أكبر أشقائه عمراً. تتعدد حلقات البرنامج، حسب قوله، بين تلاوة الآيات بشكل صحيح، وتقديم تفسير لها بشكل مبسط يناسب الصغار، وحكى بعض القصص الدينية، بهدف تعريف الصغار بالدين، موضحاً أن البرنامج بدأ بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، ومدته لا تتعدى الدقيقتين، حتى لا يشعر المشاهدون بالملل، ويحصلون على معلوماتهم فى وقت قليل: «بابا اللى مسئول عن التصوير والمونتاج قبل ما يحط الفيديو على فيس بوك، وقبل ما نقدم البرنامج بنعمل بروفة الأول، ولو وقعنا فى غلط هو بيصلح لنا المعلومات، ولو نطقنا حاجة مش صح بيساعدنا عشان المعلومات اللى نقدمها تبقى صح»، ويستمر «أحمد» وشقيقاه فى تقديم البرنامج حتى بعد انتهاء شهر رمضان بهدف نشر القيم الدينية التربوية بين الأطفال رافعين شعاراً يقولونه فى كل حلقة «زينوا القرآن بأصواتكم».