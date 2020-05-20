في 10 خطوات.. تقرير حكومي يكشف أولويات خطة مواجهة تداعيات كورونا

كشف تقرير خطة التنمية المستدامة عن الفترة من 2019 حتى 2012، الذي أعدته وزارة التخطيط وسلّمته إلى البرلمان، عن أولويات أزمة كورونا، إذا استمرت حتى نهاية 2020، كما يلي:

إعطاء أولوية مطلقة للتصدي للتحديات والمستجدات الناجمة عن تطور أزمة فيروس كورونا، حال امتدادها لما بعد يونيو 2020. التركيز على بناء الإنسان المصري كهدف استراتيجي فاعل لتجاوز ألأزمة، قوامه تطوير منظومتي الصحة والتعليم لتعزيز قدرة المواطن على مواجهة التداعيات. التعبئة والتوظيف الكامل والكفء لإمكانات الدولة البشرية والمادية لمجابهة الأزمة والحد من تداعياتها، وما يتطلبه ذلك من مراجعة دقيقة لمستهدفات الخطة ومكوناتها وتقرير أولويات محددة وبرامج عمل فاعلة. تأكيد الأولوية التي يحظى بها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع تقنية المعلومات كأنشطة رائدة في قائمة الأجندة الحكومية، وتمثل أهمية خاصة في إطار جهود استهداف تجاوز الأزمة الراهنة. إبراز المبادرات الرئاسية، وتأكيد دورها في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النشاط الاقتصادي. الإفصاح عن المداخالات الحكومية المباشرة للخروج من دائرة الركود المصاحب للأزمة، وتنشيط السوق، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في حشد الجهود يدا بيد مع الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة، لإعادة دوران الحياة االقتصادية وبالسرعة المنشودة، وبما يكفل تعويض فترة إغلاق المنشآت وحظر الانتقال وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الحد من التزاحم والاختلاط لمنع انتقال العدوى. إظهار التداخل والترابط الوثيق بين الأبعاد القطاعية وإمكانية الاستثمارات العامة، وانعكاساتها على جودة حياة المواطن. الرصد الدقيق لبرامج استهداف الفئات والمناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة بدلالة مؤشرات البطالة والفقر والأمية. عرض التأثيرات التنموية للـمشروعات المركزية، خاصة الموجهة للتعامل المباشر مع مستتبعات أزمة فيروس كورونا. المتابعة الكاملة لمخرجات موازنة البرامج والأداء وتعميمها على جهات الدولة.