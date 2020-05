فيديو.. سيارة تقتحم متجرا لملابس المحجبات في سيدني

اقتحمت سيارة رياضية متجرا لبيع ملابس المحجبات في غرب سيدني ما أدى لإصابة 11 شخصا وكذلك سائق السيارة، لكن لا توجد أي مؤشر على أن الحادث يرتبط بالإرهاب، بحسب بيان للشرطة.

وقالت متحدثة باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية: "سيارة رياضية اقتحمت متجرا لبيع ملابس المحجبات في غرب سيدني اليوم الخميس مما أدى لإصابة 11 شخصا وكذلك سائق السيارة لكن لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث يرتبط بالإرهاب".

وذكرت الشرطة في بيان أن السيارة الرياضية وهي من طراز سوبارو اصطدمت بسيارة أخرى كانت متوقفة عند إشارة مرور في بنكستاون في حوالي الساعة 1515 بالتوقيت المحلي قبل أن تواصل الطريق لتصطدم بمتجر قريب.

وقالت الشرطة في بيانها "أصيب السائق و11 من المارة. يجري علاجهم حاليا في مكان الحادث لكن لا يعتقد أن إصاباتهم خطيرة".

وذكرت متحدثة باسم الشرطة لـ"رويترز": "لا يوجد أي مؤشر على (الإرهاب) في هذه المرحلة".

Greenacre: An out-of-control driver today ploughed into women's fashion store Hijab House. Ten people were hurt with witnesses scrambling through the broken glass in shock as paramedics flooded the scene. https://t.co/MOUsxtaRwM #Greenacre #7NEWS pic.twitter.com/F4LjRLMxjp