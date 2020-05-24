"الروم الأرثوذكس" تشكر الدولة لإنهاء تصاريح مبنى كنيسة عمرها 95 سنة

وضع البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، حجر الأساس لمبنى ملحق لكنيسة القديس إسبريدون في منطقة حلوان بالقاهرة، التي ستحتفل بمئوية إنشائها في عام 2025م، وخدم فيها كأرشمندريت البابا الراحل نيكولاوس السادس (1968-1986م).

وأشاد البابا بالجهات الرسمية في الدولة بإنهاء التصاريح اللازمة لإقامة المبنى، وبجميع المساهمين في المشروع.

وقال البطريرك في كلمة له بهذه المناسبة، إنّ اهتمامنا الكبير منصب على الحفاظ على مباني بطريركية الإسكندرية وتجديدها في أفريقيا، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.