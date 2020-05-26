"مستقبل وطن" يوزع 3000 علبة كحك وبسكويت بالسويس

ضمن مبادرة حياة كريمة، وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، برئاسة المحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب، 3000 علبة كعك وبسكويت بعدد من المناطق على مستوى أحياء المحافظة الخمسة خلال عيد الفطر المبارك بناء على تعليمات المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب.

وشمل توزيع علب الكحك على بعض المناطق التي شملتها مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم" لتوزيع المواد الغذائية وتم التأكيد على أمناء الأقسام وأعضاء المكتب بتوجيه التهانى للحالات المستهدفة.

ومن جانبه أكد المحاسب أحمد خشانة، أن الحزب حريص على مواصلة الفعاليات والأنشطة الخدمية من أجل تحقيق مشاركة مجتمعية على أرض الواقع تزامنا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحاسب خشانة أن الحزب يسعى دائما لخدمة أبناء المدينة الباسلة لأن لهم حق أصيل على الحزب انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والوطنية للحزب تجاههم وتماشيا مع الشعار الذي تم إطلاقه على مقر الحزب هو بيت السوايسة.