الدقهلية تتصدى للبناء المخالف بمدينتي المنصورة وطلخا بالإزالة الفورية

تصدت إداراتا مدينتي المنصورة وطلخا بمحافظة الدقهلية، بتعليمات من المحافظ الدكتور أيمن مختار، للمخالفين لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.

وقال المحاسب محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، إنه تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية وأعمدة الدور السادس العلوي لعقار مخالف لقيود الارتفاع بمنطقة حي الجامعة بنطاق حى غرب المنصورة .

وقاد الدكتور مصطفى عنان، ووائل السعدنى نائبا رئيس حى غرب المنصورة، والفريق المعاون حملة لإيقاف الأعمال وإزالة سقف دور رابع علوى لعقار مخالف لقيود الارتفاع بمنطقة حوض الشياخة خلف جامعة السلاب، وذلك لمخالفة القرار الوزاري وأعلن أحمد هلال، رئيس مركز ومدينة طلخا، عن إيقاف الأعمال وفك الشده الخشبية لسقف الدور الحادى عشر علي مساحة 170 متر بمدينة طلخا، تحت إشراف ياسر عبدالنبي نائب رئيس مركز ومدينة طلخا.

وفي مركز المنصورة قادت المهندسة سوسن مجاهد، رئيس مركز ومدينة المنصورة، أعمال إزالة المخالفات في المهد لسقف وأعمدة الدور التاسع علوى بشارع الشاعر بحوض الزعفران لتجاوز قيود الارتفاع، وبمتابعة أعمال فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوى بقرية ميت لوزة للبناء بدون ترخيص.