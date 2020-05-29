وفاة مبتعث سعودي بأمريكا في ظروف غامضة

توفي مبتعث سعودي يُدعى خالد بن سعد الحكار السراري الشهراني، في مدينة سموكي ماونتن، بولاية تينيسي الأمريكية، وسط ظروف غامضة، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن علي بن سعد الشهراني، شقيق الطالب قوله، إن خالد يبلغ من العمر 35 عامًا، وهو متزوج، ولديه ثلاثة أطفال، ومبتعث على برنامج ابتعاث إدارة التعليم، مشيرًا إلى أن عائلته تلقت خبر الوفاة بواسطة زوجته المبتعثة أيضًا في الولاية نفسها.

وأضاف "الشهراني"، بأن "السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، بمتابعة من سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن".