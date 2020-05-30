وزير الصحة السعودي: طرق العلاج سبب ارتفاع نسبة الشفاء

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا عالية لدى المملكة بسبب طرق العلاج.

وأضاف وزير الصحة السعودي، أن قدرات المملكة لمكافحة كورونا كبيرة جدا، مشدداً أنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأشار الربيعة إلى أن تخفيف الإجراءات مرهون بوعي المواطنين للتعامل مع كورونا، لافتا إلى "من يخل بإجراءات مكافحة الفيروس سيعيدنا للوراء وسنحاسبه".

وشدد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.

ودعا وزير الصحة السعودي، الجميع للالتزام بإجراءات التباعد حتى لا نعود للحظر مرة أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة السعودية، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما تم تسجيل تعافي 1870.

وبالتالي بلغ إجمالي الحالات التراكمية 83384، تعافى منهم 58884، وبلغ إجمالي الوفيات 480.

يشار إلى أنه ابتداءً من غد الأحد وحتى 20 يونيو 2020، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.