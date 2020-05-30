ضبط 17 ألف مخالفة خلال مايو بالغربية

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تحرير 17 ألف و 170 مخالفة بكافة مدن ومراكز المحافظة، خلال شهر مايو الجاري، وذلك في إطار تكثيف حملات الرقابة على كافة القطاعات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 13 ألف محضر شرطة مرافق، و2009 محضر بمعرفة مديرية التموين في مجالات المخابز والاسواق والمواد البترولية، و113 محضر طب بيطرى، و927 محضر صحة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1121 محضرًا بمعرفة مباحث التموين، شملت مخالفات عدة منها عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع تموينية بقصد تجميعها واعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء.