ضبط 811 مخالفة في أول يوم لتطبيق قرار ارتداء الكمامات بالقليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن ضبط 811 مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات، حيث تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم، مشيرا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة.

وتقدم المحافظ في بيان للمحافظة، اليوم، بالشكر والتقدير للجهود التي تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وأكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.