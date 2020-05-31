الآلاف يشيعون شهيد عزبة العيسوي بالدقهلية بهتافات ضد الإرهاب

شيع الآلاف في جنازة عسكرية وشعبية، اليوم، الشهيد الجندي علي السيد الشربيني، والقاطن بعزبة العيسوي التابعة لقرية ميت علي، بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي استشهد في شمال سيناء، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة.

ووصل الجثمان في سيارة إسعاف والتف حولها أهالي القرية والقرى المجاورة، الجميع يحاول نيل شرف جمل الجثمان، وتمكن الشباب من حمل الجثمان ملفوفا في علم مصر، ووضعوه على سيارة إطفاء لتشييعه إلى مثواه الأخير.

وردد المشيعون الهتافات ضد الإرهاب ومنها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله" و"يا شهيد اتهنا اتهنا واستنانا على باب الجنة".

وأكد خطيب القرية أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله يوم القيامة، وسبقه للشهادة عدد كبير من كبار صحابة النبي، ولقد استشهد وهو يدافع عن وطنه.