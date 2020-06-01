"الحرية المصري" بمطروح يهدي بوابة تعقيم إلكترونية لمركز القلب

أهدى حزب الحرية المصرى بمطرىح مركز قلب مطروح بوابة تعقيم ذاتية خلالة زيارتة التفقديه للاطمئنان على المرضى إيمانا بضرورة تكاتف جميع القوي السياسية وأطياف الشعب لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وقال ياسر غنيم أمين عام الحزب بمحافظة مطروح إن الحزب أهدى، اليوم، مركز القلب بوابة تعقيم إلكترونية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد ماهر النزاوي الأمين المساعد أن بوابات التعقيم صدقة على أرواح شهداء فيروس كورونا وهم الدكتور حسان السوري والموظف بمستشفي العزل بالنجيله ناجي صالح الجرارى، ومن طاقم تمريض مستشفى النجيلة الممرض السيد محمد المحسناوى تقبلهم الله من الشهداء.

ولفت "غنيم" خلال الزيارة أن حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب و كامل أعضائه وقياداته يقدمون الدعم لمنظومة الصحة بمطروح خاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر كنانة الله فى أرضه قيادة وشعبا من كل شر، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم.