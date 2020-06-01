من الهجوم إلى التعاطف.. الجمهور والنجوم يدعمون هنيدي بعد إعلان مرضه

تحول السوشيال ميديا إلى التعاطف مع الفنان محمد هنيدي بسبب إعلان مرضه، بعد أن كان رواد السوشيال ميديا يلقون اللوم على هنيدي بسبب عدم حضوره جنازة الفنان حسن حسني والذي كان يعتبر أقرب شخص له في الوسط الفني.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على "تويتر" بعد هجوم أحد المتابعين عليه: "حسن حسني الله يرحمه زي أبويا التاني، أكيد عمري ما هتأخر على وداع أخير له إلا لسبب قوي، عادةً مابحبش أتكلم لما بتعب.. بس قبل رحيل حبيبي حسن حسني بيومين كنت بركب دعامات بالقلب والدكاترة مانعين أي حركة، ربنا يرحمك يا عم حسن‏"، موجها نصيحة لجمهوره: "ما تحكمش على حد وخليك حسن النية، ربنا دايما أعلم بظروف عباده".

لتنهال على هنيدي التمنيات بالشفاء، منهم الفنان هاني رمزي والذي كتب "ألف سلامة عليك يا صاحبي"، والسيناريست أيمن بهجت قمر الذي كتب "ألف سلامة على حبيبي وأخويا".