"لا تقل عن متر".. "الصحة": المسافة الآمنة بين الأفراد تحد من انتشار كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ينتقل عن طريق الرزاز المحمول، وبالتالي آلية انتشاره يجب قطعها عبر المسافة الآمنة، وهي ألا تقل عن متر واحد، وهو الحد الآمن للاختلاط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث".

وأضاف "عبد الفتاح"، أن الخط الثاني في آلية مكافحة انتشار الفيروس بعد المسافة الآمنة هي تغطية فتحة الأنف والفم، بينما الآلية الثالثة تكمن في تنظيف وتعقيم الأسطح باستمرار خاصة إذا لامستها الأيد فيجب تعقيمها، لأن الفيروس إذا لم يجد أجساما مقاربة له، يسقط الرذاذ الحامل على الأجسام الصلبة ومن ثم قد ينتقل إذا تم ملامسة الجسم الصلب.

وأشار وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إلى أن النظام الصحي المصري مازال قادرا على استقبال المصابين ويتحرك بشكل ديناميكي مع تزايد الأعداد، وهذا شهدناه منذ بداية أزمة استقبال العالقين القادمين من الصين وتوسعنا تدريجياً حيث تم افتتاح الآن الكثير من المستشفيات.