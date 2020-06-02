هاشتاج "الكويت ومصر واحد" ضمن الأكثر تداولا في الكويت

وجه المصريون والكويتيون ضربة موجعة لجماعة الاخوان الإرهابية، وكتائبها الالكترونية الخبيثة، التي تسعى لدس الفتنة بين الشعبين الشقيقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث جاء هاشتاج #الكويت_ومصر_واحد، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الذي يعد الأكثر تداولا في الكويت، ضمن الأكثر تداولا.

وقال المغرد الكويتي "د. متفائل" عبر صفحته على "تويتر" عن مصر، "أحبها لظلها الظليل بين المروج الخضر والنخيل، نباتها ما أينعه، مفضضا مذهبا، ونيلها ما ابدعه، يختال ما بين الرُبا كويتنا وعشقنا وأمننا، ملاذ روح مستقر في يومنا وأمسنا وفي غد به الرخاء مزدهر".

من جانبه، قال المغرد المصري محمد جبريل: "تحيا مصر والكويت رغم أنف أي حاقد أو خائن أو مستأجرة أو مستأجرة"، في حين قال المغرد الكويتي دانة: "عاشو المجبوس والطعمية، وأخيرا هدت الأوضاع"، بينما قال المغرد الكويتي فواز السبيعي: "‏الشعب الكويتي والمصري اخوان، ومحد يقدر يستغنى عن الثاني ،علاقات رائعة واخوان منذ القدم وحتى يومنا هذا".

وقال المغرد المصري خالد العماري، ناشرا صورة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: "أحبك الله وحفظك كما تحب الأمة العربية".

وقالت المغردة الكويتية سلوى 1510: "الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، لو سألت مصري، عمر كويتي أهانك، هيقول لأ، ولو سألت كويتي، هيجاوب نفس الكلام القرف كله بيجي من حسابات وهمية وشوية عيال مالهمش أصل، قاصدين كل ده.. مصر والكويت اكبر من كدة يا جماعة".

وقال المغرد الكويتي سعود الركيبي: "لا للفتنة بين الأشقاء مصر والكويت"، في حين قال المغرد (اللهم أحفظ الكويت): "لن ينجح مخطط الحزب الاخونجي والعصملي والفرس والدولة الصغيرة جدا جدا موتوا بغيضكم يا اعداء الاسلام"، بينما قال المغرد (مصر خط أحمر):"حفظ الله مصر والكويت الشقيقة"، في حين قال المغرد الكويتي فهد علي الجميلي.

وأشار صورة للمذيع الهارب معتز مطر: "‏أقسم بالله يا جماعة، ترا كل هالمشاكل صارت من ورا هذا المرتشي، يعني كاشخ صابغ شعره أبيض".

وقال المغرد الكويتي أبوعلي، ناشرا صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى الكويت، ويده في يد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: "اللهم احفظ مصر والكويت وأميرها وشعبها، وكل من عليها يارب العالمين، اللهم ارفع عنا البلاء ياكريمًً".

بينما قالت المغردة الكويتية المحامية مريم الخرافي: "‏لا تنشر فيديو او بوست مسيئ لدولة الكويت وشعبها الغالي، لا تنشر فيديو أو بوست مسيئ لدولة مصر وشعبها العزيز، لا تكون سبب في ايقاظ الفتن بين الشعوب الشقيقة بسبب التصرفات الفردية، وحفظنا الله جميعاً".