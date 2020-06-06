أسيوط تواصل حملات التطهير والنظافة ضمن إجراءات مواجهة كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وفي سياق متصل، شهد حي غرب أسيوط حملة مكبرة مساء أمس برئاسة محمد بشير رئيس الحى لتطهير الشوارع والميادين خلال فترة الحظر بالفترة المسائية كما شهدت مراكز صدفا والغنايم وديروط ومنفلوط والقوصية حملات تطهير للمواقف والميادين والمنشات الحكومية بالاضافة الى تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات .

وشدد محافظ أسيوط، على أهمية استمرار أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع مصدرا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء باستكمال الحملات جهودها فى التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع.

فضلا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي، وخاصة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام باعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الاماكن التى يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لانجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر 1وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.