خليك في البيت.. جولة افتراضية جديدة للآثار بمقبرة "تي" في سقارة

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة، لمقبرة تي في سقارة اكتشفت في عام 1877، بواسطة أوغست ماريت، بتقنية 360 درجة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، منذ مارس من أجل إتاحة بعض المواقع الأثرية في مصر للناس في جميع انحاء العالم، ضمن خطة التعامل مع الظروف الراهنة أثناء التواجد في المنزل، ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال نشرها على موقعها الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الرابط الخاص بمشاهدة الجولة، ومعلومات عن الأثر، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

معلومات حول الجولة الافتراضية لوزارة الآثار

ـ قبر تي يعتبر من أروع المملكة القديمة بسبب روعة ودقة نقوشها والحفاظ على ألوانها.

ـ تظهر جدران القبر مشاهد مختلفة للحياة اليومية، أهمها تلك التي تصور الزراعة وبناء القوارب والرعي وتسمين الدواجن.

ـ كان تي من السلالة الخامسة "ج 2494-2345 قبل الميلاد"، عمل مشرفا على الأهرامات ومعابد الشمس في أبوصير.

ـ تم اكتشاف المقبرة على يد أوجست مارييت عام 1877.

ـ وهي عبارة عن حجرة تعرف بحجرة السرداب وجد بها ثلاثة تماثيل لـ تي وكأنها تشهد تقديم القرابين التي تقدم له من خلال نافذة صغيرة في جدار حجرة السرداب.

ـ وقد نحتت حجرة الدفن أسفل المقبرة وبها التابوت الضخم المنحوت من الحجر الجيري.

روابط مشاهدة جولات وزارة السياحة والآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ـ للمشاهدة من خلال تطبيق نشر الصور والفيديوهات إنستجرام من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال فيس بوك من هنا.

ـ للمشاهدة من خلال تويتر من هنا.

تتم هذه الجولة الافتراضية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والشرق الافتراضي.

وأوضحت الوزارة أن الفيديوهات التعريفية والجولات الافتراضية تطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الأربعاء من كل أسبوع.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها عدد من الوزارات نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، إذ تقدم وزارة السياحة والآثار عددا من الجولات الافتراضية عبر صفحاتها الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة، لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميا.