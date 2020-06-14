أستاذ فيروسات: الموجة الثانية لكورونا قد تكون في الشتاء

قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ علوم الفيروسات، إن هناك سباق عالمي للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فهناك مدرستان الأولى تجرب الريمدسفير الذي أعطى نتائج جيدة بنسبة 70% ومدرسة أخرى تؤيد هيدروكسي كلوركين، موضحًا أن ما يختلف بين اللقاحات هو أجزاء بسيطة في المواد المكونة ونسخ الفيروسات المستخدمة.

وأضاف "مكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن العالم يعيش الآن في الموجة الأولى للفيروس ولسنا في الموجة الثانية، وما يحدث يثبت أن إجراءات الحجر والعزل أنقذت الآلاف، رغم عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الدول الإسلامية خلال فترة العيد.

وأعرب أستاذ علوم الفيروسات، عن توقعه بحلول موجة ثانية للفيروس الثاني في الشتاء المقبل، مؤكدا أن الجهاز المناعي سيستغرق شهرا بعد تناول اللقاح لحماية الإنسان من الوقاية.